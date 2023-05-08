Süleyman Soylu ile Ahmet Şık karşı karşıya geldi. Tansiyon bir anda yükseldi

AKP milletvekili adayı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim aracı ile tur atarken Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık ile karşılaştı. Şık, Soylu'ya "Yargılanacaksın" diye bağırırken, Soylu ise önce güldü sonra Şık'a cevap verdi.

Süleyman Soylu ile Ahmet Şık karşı karşıya geldi. Tansiyon bir anda yükseldi

İstanbul Beşiktaş'ta AKP Milletvekili adayı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim aracı ile tur atarken Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık ile karşılaştı.

“YARGILANACAKSIN”

Soylu'nun seçim aracı geçerken Beşiktaş’ta seçim çalışması yapan Şık atan Soylu’ya “Yargılanacaksın bitanesi” diye bağırdı. Bu sırada çevredekilere paketler fırlatan Soylu bu sözlere önce güldü daha sonra eliyle Şık'ı işaret ederek bağırdı. Şık'ın da bu sırada Soylu'ya karşılık verdiği görüldü.

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“BİZDEN KAÇAMAZSINIZ”

Türkiye İşçi Partisi o anları "Bizden kaçamazsınız, her yerdeyiz. Hesap vereceksiniz" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

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