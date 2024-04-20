Süleyman Soylu imaj değiştirdi. Nedeni ortaya çıktı

AKP'li Süleyman Soylu, yaptığı ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafları görenlerin gözünden Süleyman Soylu'daki değişiklikler kaçmadı.

Süleyman Soylu Beşiktaş'ta meydana gelen yangında yaşamını yitiren Ramazan Alpan, Gökay Tevlek, Mehmet Okumuş'un ailelerine birer taziye ziyaretinde bulundu.

AKP Sarıyer İlçe Başkanı ile birlikte yaptığı ziyaretlere ilişkin fotoğraflar Süleyman Soylu'nun bıraktığı sakal ise merak konusu oldu. Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz günlerde umre ziyaretinde bulunması nedeni ile sakal bıraktığı öğrenildi.