Süleyman Soylu imaj değiştirdi. Nedeni ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Süleyman Soylu imaj değiştirdi. Nedeni ortaya çıktı
Eski İçişleri Bakanı AKP'li Süleyman Soylu, Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine yaptığı ziyaret sırasındaki yeni imajı ile dikkat çekti. Soylu'nun imaj değişikliğinin nedeni ortaya çıktı.

AKP'li Süleyman Soylu, yaptığı ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafları görenlerin gözünden Süleyman Soylu'daki değişiklikler kaçmadı.

Süleyman Soylu Beşiktaş'ta meydana gelen yangında yaşamını yitiren Ramazan Alpan, Gökay Tevlek, Mehmet Okumuş'un ailelerine birer taziye ziyaretinde bulundu.

AKP Sarıyer İlçe Başkanı ile birlikte yaptığı ziyaretlere ilişkin fotoğraflar Süleyman Soylu'nun bıraktığı sakal ise merak konusu oldu. Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz günlerde umre ziyaretinde bulunması nedeni ile sakal bıraktığı öğrenildi.

suleymanss.jpg

İlgili Haberler
İslam Memiş'ten ters köşe yapacak altın uyarısı
İYİ Parti Genel Başkan Adayı Müsavat Dervişoğlu. 'Gölge genel başkan olmam'
Erdoğan'dan Rabia Naz'ın babasına dava
En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı belli oldu. Net rakam ortaya çıktı
Emekli maaşlarına zam göründü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı canlı yayında açıkladı
Son Haberler
Ali Koç'un gizli planı deşifre oldu. Fatih Saboviç tüm detaylarıyla açıkladı Spor
Ali Koç'un gizli planı deşifre oldu. Fatih Saboviç tüm detaylarıyla açıkladı
Papağan yavrusunu öpmelere doyamadı Video
Papağan yavrusunu öpmelere doyamadı
Konteynerde sır ölüm. Kapıyı açan arkadaşları şoke oldu Gündem
Konteynerde sır ölüm. Kapıyı açan arkadaşları şoke oldu
Kedinin doğum günü partisi sosyal medyayı salladı! Video
Kedinin doğum günü partisi sosyal medyayı salladı!
Fenerbahçe dünyaca ünlü kızıl saçlı güzel fizyoterapist Lenka Jurisicova’yı transfer etti Spor
Fenerbahçe dünyaca ünlü kızıl saçlı güzel fizyoterapist Lenka Jurisicova’yı transfer etti
Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun: Ortalama ayda 9 milyon açık veriyoruz Gündem
Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun: Ortalama ayda 9 milyon açık veriyoruz
İYİ Parti Genel Başkan Adayı Tolga Akalın 'Akşener'in seçim dili doğru değildi' Gündem
İYİ Parti Genel Başkan Adayı Tolga Akalın 'Akşener'in seçim dili doğru değildi'