Süleyman Soylu'dan adaylık açıklaması: Elimden gelen maksimum çabayı sarf edeceğim

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerel seçimlerde aday olup olmayacağı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Soylu, "Adaylık diye bir şey düşünmüyorum" dedi.

Süleyman Soylu'dan adaylık açıklaması: Elimden gelen maksimum çabayı sarf edeceğim

AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda yapılan Milletvekilleri Toplantısı'nda bulunan İçişleri eski Bakanı ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu burada açıklamalarda bulundu.

Soylu, Yerel Seçimlerin yaklaşması hakkında konuşurken hakkında çıkan adaylık iddiaları ve AKP'nin İstanbul adayı için şöyle dedi:

"ADAYLIK DİYE BİR ŞEY DÜŞÜNMEDİM, DÜŞÜNMÜYORUM, DÜŞÜNMEYECEĞİM"

"Yerel Seçim tarihi bir seçimdir. İstanbul’u Cumhur İttifakı kazanacak. Ben de elimden gelen maksimum çabayı sarf edeceğim. Adaylık diye bir şey düşünmedim, düşünmüyorum, düşünmeyeceğim. Partimizin belirleyeceği İstanbul adayı için hep beraber çalışmamız ve İstanbul’u geri almamız lazım."

suleyman-soylu-aa-1978362.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 77 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 77 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Osmanlı Hanedanının Kayı Boyu masalı ve uydurulan tarih
Osmanlı Hanedanının Kayı Boyu masalı ve uydurulan tarih
Bazen adaleti sağlamanın kanlı yolları da vardır
Bazen adaleti sağlamanın kanlı yolları da vardır
Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi Sedat Kaya açıkladı. Üç oldu ama güç oldu
Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi Sedat Kaya açıkladı. Üç oldu ama güç oldu
Yılmaz Özdil Melissa Vargas hakkında bir açıklama yaptı ortalık yıkıldı
Yılmaz Özdil Melissa Vargas hakkında bir açıklama yaptı ortalık yıkıldı
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Vuslat Doğan Sabancı taburcu edildi. Eşi Ali Sabancı ile Yunanistan’ta kaza geçirmişti Güncel
Vuslat Doğan Sabancı taburcu edildi. Eşi Ali Sabancı ile Yunanistan’ta kaza geçirmişti
'Süper Baba' ve 'İkinci Bahar'ın senaristi Muharrem Buhara hayatını kaybetti Magazin
'Süper Baba' ve 'İkinci Bahar'ın senaristi Muharrem Buhara hayatını kaybetti
Windows 28 yıllık programı kaldırıyor. Artık bilgisayarlarda kullanılmayacak Teknoloji - Otomotiv
Windows 28 yıllık programı kaldırıyor. Artık bilgisayarlarda kullanılmayacak
Meral Akşener'den Kerkük mesajı Güncel
Meral Akşener'den Kerkük mesajı
Feyyaz Uçar barista oldu. Görenler "Gol krallığından barista krallığına geçti" dedi Spor
Feyyaz Uçar barista oldu. Görenler "Gol krallığından barista krallığına geçti" dedi
Adama dönmek deyimi ne anlama gelir? Atasözleri ve Deyimler
Adama dönmek deyimi ne anlama gelir?