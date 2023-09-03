Süleyman Soylu'dan adaylık açıklaması: Elimden gelen maksimum çabayı sarf edeceğim

AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda yapılan Milletvekilleri Toplantısı'nda bulunan İçişleri eski Bakanı ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu burada açıklamalarda bulundu.

Soylu, Yerel Seçimlerin yaklaşması hakkında konuşurken hakkında çıkan adaylık iddiaları ve AKP'nin İstanbul adayı için şöyle dedi:

"ADAYLIK DİYE BİR ŞEY DÜŞÜNMEDİM, DÜŞÜNMÜYORUM, DÜŞÜNMEYECEĞİM"

"Yerel Seçim tarihi bir seçimdir. İstanbul’u Cumhur İttifakı kazanacak. Ben de elimden gelen maksimum çabayı sarf edeceğim. Adaylık diye bir şey düşünmedim, düşünmüyorum, düşünmeyeceğim. Partimizin belirleyeceği İstanbul adayı için hep beraber çalışmamız ve İstanbul’u geri almamız lazım."