Soylu'nun 4 ay önceki sözleri gündem oldu: Kimse 'Nerede bu devlet?' demeyecek

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonucu çok sayıda bina yıkılırken can kaybı 40 bini aştı.

Deprem felaketinin gerçekleşmesi ve müdahalelerin eksik kalması nedeniyle depremzedeler iktidara yönelik eleştirileri sürerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 4 ay önce kaydedilen bir videodaki sözleri gündem oldu.

Soylu'nun videoda kullandığı ifadeler şöyle;

"Dünyada afet riski en yüksek coğrafyalardan birinde yaşıyoruz. Tarih boyunca depremlerle, sellerle ve heyelanlarla sınandık. Çok büyük acılar yaşadık ve yaşanan her afette vatandaşlarımız haklı ve bir o kadar da acı bir soru sordu: 'Nerede bu devlet?' Bu soru afet yönetimine bakışımızı değiştirdi. Modern bir afet yönetiminde ne olması gerekiyorsa bugün Türkiye'de var. Size deprem veya sel olmayacağının sözünü veremeyiz, kimse veremez. Ama bir daha kimsenin 'Nerede bu devlet?' demeyeceğini sözünü veririz."