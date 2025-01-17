Süleyman Soylu’nun pasını Cemal Enginyurt 90’a taktı! Herkes bu olayı konuşuyor…

AKP’li vekil ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İmralı sürecine ilişkin, “Abdullah Öcalan’a bir telefon ve avukat verin, örgütü dağıtır” ifadelerine Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt’tan sert cevap geldi. Enginyurt, “Bebek katilinden mi medet umuyorsun? Yazıklar olsun. Sizi gidi Apo sevici sizi.” dedi.

ENGİNYURT’TAN SOYLU’YA: SİZİ GİDİ APO SEVİCİ SİZİ

Demokrat Parti’den istifa eden Cemal Enginyurt, yoluna bağımsız olarak devam ediyor. Siyasi arenada söylemleri ile dikkat çeken Enginyurt, bu seferde AKP’li vekil ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bir sözüne verdiği cevap olay oldu. Enginyurt, Soylu’nun “Abdullah Öcalan’a bir telefon ve avukat verin, örgütü dağıtır.” sözüne “Süleyman efendi! Hani ayakkabı numaralarına kadar biliyordun? Terörist sayısı 70 nin altına düşmüştü. Ne oldu? Bebek katilinden mi medet umuyorsun? Yazıklar olsun. Sizi gidi Apo sevici sizi.” cevabını verdi. Enginyurt’un bu cevabı sosyal medya üzerinden ‘pası 90’a taktı’ şeklinde yorumlandı.

Süleyman Soylu:

“Abdullah Öcalan’a bir telefon ve avukat verin, örgütü dağıtır.” demiş.

Süleyman efendi!

Hani ayakkabı numaralarına kadar biliyordun?

Terörist sayısı 70 nin altına düşmüştü.

Ne oldu?

Bebek katilinden mi medet umuyorsun?

Yazıklar olsun.

Sizi gidi Apo sevici sizi. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) January 16, 2025

SÜLEYMAN SOYLU NELER DEMİŞTİ?

Anadolu Yayıncılar Federasyonu’na katılan Süleyman Soylu, aktif siyaseti bırakacağını açıkladı. Soylu, konuşmasında yeni sürece de değinerek, PKK lideri Öcalan’ın örgüt üzerindeki etkisine dikkati çekti. Soylu, “Ona bir telefon ve avukat verin, örgütü dağıtır” dedi.

Süleyman Soylu, Bakan olduğu dönemde teröristler için, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dağlardaki teröristin ayakkabı numarası dahil her şeyi bilmektedir” ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca Soylu, 29 Ekim 2023 tarihinde bu ülkenin dağlarında bir tek PKK'lı terörist kalmayacağının altını çizmişti.