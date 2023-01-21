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AKP’li Göksu: Haberim yok ne zaman olmuş? Süleyman Soylu soruşturma izni vermemişti

Süleyman Soylu tarafından hakkında soruşturma izni verilmeyen Tevfik Göksu, “Haberim yok, ne zaman olmuş” şeklinde olaydan haberi olmadığını söyledi.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 14:52
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Süleyman Soylu’nun soruşturma izni vermediği AKP’li Göksu: Haberim yok ne zaman olmuş

AKP’li Göksu: Haberim yok ne zaman olmuş? Süleyman Soylu soruşturma izni vermemişti
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AKP'li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya dün akşam TV100’de katıldığı programda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzası ile kendisi hakkında soruşturma izni verilmemesi soruldu.

Göksu, "Haberim yok, ne zaman olmuş" yanıtını verdi. Göksu, "İlk defa sizden duydum ben böyle bir şeyi" derken gazeteci Gürkan Hacır’ın konuyu açıklamasının ardından "Orada bir defa suç unsuru yok ki. Biz belediye olarak kanunun bize verdiği yetkiyle ne yapmışız? TÜRGEV’e yurt yapmışız. Benim bildiğim suç duyurusunda bulunulmuş ama yürütülen işlem yok" dedi.

Esenler Belediye Başkanı AKP’li Tevfik Göksu hakkında, "kamuyu zarara uğrattığı gerekçesiyle" suç duyurusunda bulunuldu. Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göksu’nun yargılanmasına izin vermedi.

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Ülkem ülküm
21.01.2023 15:11
Bilmiyormuş ayağına yatma sen hatanı bileceksin sonra ilkdefa sizden öğreniyorum hadi ordan bizde yedik  
 
Dosyasının bakanlığa gittiğine şaşırıp donmuştur.
21.01.2023 15:06
Adamların soruşturma diye bir problemleri var mı? Hangisine soruşturma açılmış? Melih bile milyon dolarları dinazorlara gömdü çıt yok.  
 
TC Bursa
21.01.2023 14:59
Safa yatmış.akpliler zaten hiçbir şeyi bilmiyor, biri söyleyince haberi oluyor. Ülke yönetiyorlar ama hiçbir şeyden haberleri olmuyor  
 
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