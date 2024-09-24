Süleymancılar birbirini dolandırdı! Bilirkişi raporunu sahte düzenlediler

Aydınlık'tan Kaan Arslan'ın haberine göre; İş insanı S.K., şirketinin ortağı H.H.K. tarafından dolandırıldığını iddia ederek 2014'te dava açtı.

Dava sürecinde, şirket hesaplarından hukuksuz şekilde para çıkarıldığını ve bu paranın Süleymancıların Zeytinburnu’ndaki Ömer Avni Yel Talebe Yurdu’nun baş hocası V.Ö. ve kardeşi Y.Ö.’nün hesaplarına aktarıldığını öğrendi.

S.K., şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu ancak mahkeme, bilirkişinin sahte belge üzerinden hazırladığı raporu dikkate aldı.

HSK ve Sayıştay’a taşınan süreçte, bilirkişilerin sahte belgelerle rapor hazırladığı iddia edildi.

S.K., 10 yıldır mahkemelerde hakkını aramaya devam ediyor ve bilirkişilerin cezalandırılmasını talep ediyor.

25 Eylül 2024'te yeni bir duruşma yapılacağı bildirildi.

İş insanı S.K.'nin hesaplarından para çıkarıldığını öğrenildiği ifade edildi. Bu paranın, Süleymancıların Zeytinburnu'ndaki Ömer Avni Yel Talebe Yurdu'nun baş hocası V.Ö. ve kardeşi Y.Ö.'nün hesaplarına aktarıldığı öğrenildi. Ayrıca, mahkemenin bilirkişinin sahte belge üzerinden hazırladığı raporu dikkate alarak karar verdiği belirtildi.