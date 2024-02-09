Sultanahmet'te korkunç kaza. Tramvay yaşı adama çarptı

Kaynak: DHA
Sultanahmet'te korkunç kaza. Tramvay yaşı adama çarptı
İstanbul Sultanahmet’te tramvay bir kişiye çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Sultanahmet’te Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir adama adama çarptı. Kazanın etkisiyle birkaç metre savrulan adam ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

aw138581-01.jpg

“ADAMIN DURUMU İYİ DEĞİLDİ”

Tramvay kazasına tanıklık eden Mustafa Taştan, “Adam buradan geçerken tramvay hızlı geliyordu, adama çarptı. Adamın başına Pakistanlı biri geldi. Doktor o esnada müdahale yaptı. Yaralının ağzı ve burnu kanıyordu. Ambulans gelip adamı hastaneye götürdü. Tramvay çalışmaya devam etti. Adamın durumu iyi değildi, gözü kızarmıştı. Gözleri morarmıştı. Yüzü şişti, ambulans gelip boyunluğu takarken yüzü şişti. Yaralı Türk’tü. Tanımıyorum ama yaşlı bir adamdı” açıklamasını yaptı.

Gerçekleşen kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tramvayın yaşlı adama çarptığı ve adamın birkaç metre savrulduğu görülüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

aw138581-02.jpg

sultanahmette-tramvay-yayaya-carpti-1-3833-dhaphoto1.jpg

sultanahmette-tramvay-yayaya-carpti-1-9621-dhaphoto2.jpg

Son Haberler
Püf noktalarıyla tam kıvamında Mercimek Köftesi tarifi Yemek Tarifleri
Püf noktalarıyla tam kıvamında Mercimek Köftesi tarifi
Son dakika... MSB kararı onayladı. Teğmenler TSK'dan ihraç edildi Gündem
Son dakika... MSB kararı onayladı. Teğmenler TSK'dan ihraç edildi
Ahmet Çakar dondu kaldı. Sinan Engin'in sözleri sonrası stüdyoda ölüm sessizliği Spor
Ahmet Çakar dondu kaldı. Sinan Engin'in sözleri sonrası stüdyoda ölüm sessizliği
ATAKDER Genel Başkanı Ömer Özkan büyük depremin olacağı ilk yeri açıkladı Yaşam
ATAKDER Genel Başkanı Ömer Özkan büyük depremin olacağı ilk yeri açıkladı
Galatasaray'da ayrılık. Burak Yılmaz istedi Volkan Demirel kaptı. Spor
Galatasaray'da ayrılık. Burak Yılmaz istedi Volkan Demirel kaptı.
Son dakika... Dünya'ya inen Türk astronot kapsülden böyle çıktı Gündem
Son dakika... Dünya'ya inen Türk astronot kapsülden böyle çıktı
Bahçeli AYM’yi hedef aldı: Anayasa Mahkemesi artık milli güvenlik sorunudur Gündem
Bahçeli AYM’yi hedef aldı: Anayasa Mahkemesi artık milli güvenlik sorunudur