Sultanahmet'te korkunç kaza. Tramvay yaşı adama çarptı

İstanbul Sultanahmet’te Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir adama adama çarptı. Kazanın etkisiyle birkaç metre savrulan adam ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

“ADAMIN DURUMU İYİ DEĞİLDİ”

Tramvay kazasına tanıklık eden Mustafa Taştan, “Adam buradan geçerken tramvay hızlı geliyordu, adama çarptı. Adamın başına Pakistanlı biri geldi. Doktor o esnada müdahale yaptı. Yaralının ağzı ve burnu kanıyordu. Ambulans gelip adamı hastaneye götürdü. Tramvay çalışmaya devam etti. Adamın durumu iyi değildi, gözü kızarmıştı. Gözleri morarmıştı. Yüzü şişti, ambulans gelip boyunluğu takarken yüzü şişti. Yaralı Türk’tü. Tanımıyorum ama yaşlı bir adamdı” açıklamasını yaptı.

Gerçekleşen kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tramvayın yaşlı adama çarptığı ve adamın birkaç metre savrulduğu görülüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.