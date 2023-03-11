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Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Sultanbeyli’de otomobil, sürücünün aşırı hız nedeniyle direksiyon kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 09:51
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Sultanbeyli’de bariyerlere çarpan araç takla attı: 2 yaralı

Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
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İHA'nın haberine göre, İstanbul Sultanbeyli’de yol ayrımındaki bariyerlere çarpan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Sultanbeyli Adil Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Taha Yasin Toprak idaresindeki 34 FBK 008 plakalı otomobil, sürücüsünün aşırı hız nedeniyle direksiyon kaybetmesi sonucu Sancaktepe Kartal yol ayrımında bariyerlere çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Taha Yasin Toprak ve yanındaki arkadaşı Göksel Cazır araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan otomobil hurdaya dönerken, kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

 

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