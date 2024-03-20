Sultanbeyli'de park halindeki elektrikli araç alev alev yandı

Kaynak: DHA
Sultanbeyli'de park halindeki elektrikli araç alev alev yandı
Sultanbeyli’de yolda park halindeki elektrikli araç alev alev yandı. Araçta çıkan yangın sonrası patlamalarında yaşandığı görülürken, yangın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Sabah saatlerinde Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi Seyyid Kutup caddesinde meydana gelen olayda, park halindeki elektrikli araçtan bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

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YANGIN SONRASI ARAÇTA PATLAMALAR YAŞANDI

Alev alev yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında küle dönen araç çekiciyle otoparka çekildi. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın anı ise, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, elektrikli aracın alev alev yandığı ve patlamaların yaşandığı anlar görülüyor.

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