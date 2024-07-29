Sultangazi'de döküm sahasında faciadan dönüldü: 3 hafriyat kamyonu boşluğa düştü

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA
Sultangazi'de döküm sahasında faciadan dönüldü: 3 hafriyat kamyonu boşluğa düştü

İstanbul Sultangazi'deki döküm sahasında, toprak kayması sonucu 3 kamyon boşluğa düştü. Olayda 3 kamyon askıda kalırken, bir kamyon yan yattı.

Sultangazi'de faciadan dönüldü!

Olay, saat 10.00 sıralarında Cebeci Döküm Sahası'nda meydana geldi. 3 hafriyat kamyonu, belirtilen noktaya döküm yapacağı sırada yumuşak toprağın kaymasıyla boşluğa düştü.

Bir hafriyat kamyonu ise boşaltım yaparken kontrolden çıkarak yan yattı. Şoförler, kendilerini son anda araçtan dışarı atarak kazadan yara almadan kurtuldu.

Kamyonlar hasar görürken, korku dolu anlar diğer şoförlerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Devrilen ve boşluğa düşen kamyonlar, döküm sahasındaki diğer iş makineleriyle kurtarılmaya çalışıldı.

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