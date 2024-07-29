Sultangazi'de döküm sahasında faciadan dönüldü: 3 hafriyat kamyonu boşluğa düştü

Sultangazi'de faciadan dönüldü!

Olay, saat 10.00 sıralarında Cebeci Döküm Sahası'nda meydana geldi. 3 hafriyat kamyonu, belirtilen noktaya döküm yapacağı sırada yumuşak toprağın kaymasıyla boşluğa düştü.

Bir hafriyat kamyonu ise boşaltım yaparken kontrolden çıkarak yan yattı. Şoförler, kendilerini son anda araçtan dışarı atarak kazadan yara almadan kurtuldu.

Kamyonlar hasar görürken, korku dolu anlar diğer şoförlerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Devrilen ve boşluğa düşen kamyonlar, döküm sahasındaki diğer iş makineleriyle kurtarılmaya çalışıldı.