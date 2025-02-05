Sultangazi'de gecekonduda çıkan yangın iş yerlerine sıçradı

Sultangazi’de boş gecekonduda başlayan yangın, bitişikteki reklam ve tabela atölyesine sıçrayarak büyüdü. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın saat 18.30 sıralarında Zübeyde Hanım Mahallesi 1502. Sokak üzerindeki boş gecekonduda başladı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki reklam ve tabela atölyesine sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri geldi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangın sonrasında reklam ve tabela atölyesi kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.