Sultangazi’de ilginç bir olay: Varil dolusu atık yağı aldı götürdü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sultangazi’de ilginç bir olay: Varil dolusu atık yağı aldı götürdü

Sultangazi’de döner yemek salonuna giden bir kişi geri dönüşüm firmasından geldiği beyan ederek bir varil dolusu atık yağı aldı. Dolu varili sürükleyerek götüren şüpheli yol kenarında park ettiği aracın içindeki boş bir kaba atık yağı boşaltı. Daha sonrada boş varili geri getirdi. Firma yetkilileri olayı yalanlarken zanlının varili alması kameraya anbean yansıdı.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir döner salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs kapalı panelvan araç ile işyerine geldi. Geri dönüşüm firmasında çalıştığı yalanını söyleyerek varil dolusu atık yağı alarak olay yerinden uzaklaştı.

Durumdan şüphelenen işyeri sahibi geri dönüşüm firmasını aradığında böyle bir durumun söz konusu olmadığını öğrendi. Aynı şahsın daha öncede benzer şekilde farklı yerlerden atık yağları aldığı öğrenildi.

Panelvan araç ile işyerine gelen şahıs, varil dolusu atık yağı alarak olay yerinden uzaklaşırken o anlar işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde işyerine gelen şahsın dolu olan varili aracına aktardıktan sonra boşalan varili geri getirerek işyerine bıraktığı ardından olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

Sultangazi’de ilginç bir olay: Varil dolusu atık yağı aldı götürdü

Sultangazi’de ilginç bir olay: Varil dolusu atık yağı aldı götürdü

Sultangazi’de ilginç bir olay: Varil dolusu atık yağı aldı götürdü

Sultangazi’de ilginç bir olay: Varil dolusu atık yağı aldı götürdü

Sultangazi’de ilginç bir olay: Varil dolusu atık yağı aldı götürdü

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