Sultangazi'de sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşlara polis ekipleri yardım etti

İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış etkisini arttırmaya devam ederken Sultangazi'de sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşlara polis ekipleri yardım etti.

Sultangazi'de sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşlara polis ekipleri yardım etti

İstanbul genelinde artan sağanak yağış etkisini sürdürmeye devam ederken, yağışa yolda yakalanan vatandaşlar araçlarıyla cadde ortasında mahsur kaldı.

POLİS EKİPLERİ YARDIM ETTİ

Yolda aracıyla mahsur kalan vatandaşlara polis ekipleri yardım etti. Araçları ittirerek sudan çıkaran polis ekipleri diğer araç sürücülerini de su biriken bölgelere doğru gelmemeleri için uyardı.

BAŞAKŞEHİR VE SULTANGAZİ'DE SU BASKINI

Aniden etkisini arttıran yağmurla Başakşehir ve Sultangazi'de su baskınları meydana geldi. Sağanak yağış ve su baskınlarına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Bazı vatandaşlar araçların üzerine çıkarak sele kapılmaktan son anda kurtuldu.

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İSTANBUL VALİSİ'NDEN ACİL UYARI: BOŞALTIN

İstanbul Valisi Davut Gül resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Ekim'de etkili olan seldeki bölgelerin biran önce boşaltılması gerektiğini açıkladı.

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"2 SAATTE 200 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'a yağan yağışla ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu, " İBB ekipleri sahada görev yapıyor, İstanbul'da etkili olan yağış pazartesi gününe kadar devam edecek. Tedbiri elden bırakmayalım. 2 saatte 200 kilogram yağış düştü" dedi.

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