Sultanlar Ligi'nde sezon bitiyor tablo netleşiyor

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 26'ncı hafta maçlarıyla normal sezon sona erecek.
Lig etabı sonunda 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü olan takımlar play-off 1. etap maçları oynayacak.
Normal sezonun bu hafta oynanacak 26'ncı hafta karşılaşmalarıyla sona ereceği Vodafone Sultanlar Ligi'nde haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
17.00 Fenerbahçe Opet-Çukurova Belediyespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)
20.00 PTT-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Ziraat Bankkart)
17 Mart Pazar:
14.00 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Galatasaray Daikin (Antalya Süleyman Evcilmen)
14.00 Sarıyer Belediyespor-Karayolları (İstanbul Bahçeköy Orman Fakültesi)
14.00 Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)
14.00 VakıfBank-Kuzeyboru (İstanbul Vakıfbank Spor Sarayı)
17.00 Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş Ayos (Bursa Cengiz Göllü)