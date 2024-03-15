Sultanlar Ligi'nde sezon bitiyor tablo netleşiyor

Kaynak: AA
Sultanlar Ligi'nde sezon bitiyor tablo netleşiyor
Voleybol Sultanlar Ligi'nde 26'ncı hafta maçlarıyla normal sezon tamamlanacak.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 26'ncı hafta maçlarıyla normal sezon sona erecek.

Lig etabı sonunda 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü olan takımlar play-off 1. etap maçları oynayacak.

Normal sezonun bu hafta oynanacak 26'ncı hafta karşılaşmalarıyla sona ereceği Vodafone Sultanlar Ligi'nde haftanın maç programı şöyle:

Yarın:
17.00 Fenerbahçe Opet-Çukurova Belediyespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)
20.00 PTT-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Ziraat Bankkart)

17 Mart Pazar:
14.00 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Galatasaray Daikin (Antalya Süleyman Evcilmen)
14.00 Sarıyer Belediyespor-Karayolları (İstanbul Bahçeköy Orman Fakültesi)
14.00 Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)
14.00 VakıfBank-Kuzeyboru (İstanbul Vakıfbank Spor Sarayı)
17.00 Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş Ayos (Bursa Cengiz Göllü)

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