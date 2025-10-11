Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu bugün başlıyor.

14 takımın yer aldığı ligde, ilk yarı 14 Aralık'ta tamamlanacak. Ligde ikinci devre ise 3 Ocak 2026'da başlayacak ve 14 Mart 2026'da sona erecek. Play-off müsabakaları ise Nisan 2026'da oynanacak.

Yeni sezonda 6 şehirden 14 takım yer alacak. Ligde İstanbul'dan 7, Ankara ve İzmir'den ikişer takım bulunuyor. Aksaray, Aydın ve Bursa'dan ise birer takım mücadele edecek.

Sezonun açılış maçında Zeren Spor, VakıfBank'ı konuk edecek. TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

SON ŞAMPİYON VAKIFBANK

Ligde son şampiyon VakıfBank olurken, sarı-siyahlılar ligde 14. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Geçen sezon play-off finalinde mücadele ettiği Fenerbahçe Medicana'yı 3-0'lık seriyle mağlup eden sarı-siyahlı ekip, şampiyonluğa ulaştı.

VakıfBank, organizasyonda ilk şampiyonluğunu 1991-1992 sezonunda elde etmişti.

ŞAMPİYONLUK REKORU ECZACIBAŞI'NDA BULUNUYOR

Organizasyonda şampiyonluk rekoru Eczacıbaşı'nda bulunuyor. Turuncu-beyazlılar, lig tarihinde 16 kez kupayı müzesine götürerek en fazla şampiyonluk kazanan takım oldu.

Deplasmanlı ligin ilk sezonu 1984-1985'ten, 1988-1989'a kadar üst üste 5 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Eczacıbaşı, 1999-2003 yıllarında da arka arkaya 5 kez mutlu sona ulaştı.

Ligde 2011-2012 sezonu final serisinde VakıfBank Türk Telekom'a 2-0 üstünlük kuran Eczacıbaşı VitrA, 16. şampiyonluğunu kazandı.

SON 13 YILDA 8 ŞAMPİYONLUK

VakıfBank, ligde son 13 sezonda 8 şampiyonluk kazandı. Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan kulüp, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta adını aldı. Kulübün adı, 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak yeniden değiştirildi.

Ligde VakıfBank takımının üç (1991-1992, 1996-1997, 1997-1998) şampiyonluğu, birleşmenin ardından VakıfBank Güneş Sigorta ekibinin de iki (2003-2004, 2004-2005) şampiyonluğu bulunuyor. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.

2012-2013 sezonunda play-off final serisinde Eczacıbaşı VitrA'ya 3-0 üstünlük kurarak şampiyon olan VakıfBank, 7 yıllık özlemini sonlandırdı.

VakıfBank, 2013-2014 sezonu play-off final serisinde Fenerbahçe'yi 3-1 geçerek, üst üste iki kez mutlu sona ulaştı. VakıfBank, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında da şampiyonluk ipini göğüsledi.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUĞU YOK

Lig tarihinde Emlak Bankası 3 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray ve Beşiktaş ise deplasmanlı ligde henüz şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Fenerbahçe'nin ise 7 şampiyonluğu bulunuyor.

2019-2020 SEZONU YARIDA KALDI

Voleybolda 2019-2020 sezonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.

Normal sezonu sona eren lig, play-offlar başlamadan koronavirüs salgını nedeniyle sonlandırıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, şampiyon ilan etmediği sezonda küme düşmeyi de kaldırırken, Avrupa kupalarına gidecek takımları normal sezondaki sıralamaya göre belirledi.