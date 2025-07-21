Sultanlık lafta kaldı! Büyük ayıp

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 23-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında Polonya’da düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde mücadele etmek için Lodz kentine uçtu.

Filenin Sultanları çeyrek finalde 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.30’da Asya temsilcisi Japonya ile karşılaşacak. Japonya'yı geçmesi halinde ise yarı finalde Brezilya - Almanya eşleşmesinin galibi ile kozlarını paylaşacak.

Polonya'ya giden Milli Takım'ın ekonomi sınıfında seyahat etmesi ise sosyal medyada gündem oldu.

Filenin Sultanları daha önce de ABD’ye tarifeli uçakla ekonomi sınıfında uçmuş ve spor kamuoyunda büyük tartışmalar yaşanmıştı.