Sümela’da nefes kesen uçuş! Yarasa adam 250 km hızla süzüldü

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Trabzon’daki tarihi Sümela Manastırı, ilk kez uçuşa sahne oldu. İrlandalı Michael Morann’ın 250 km hızla süzüldüğü anlar aksiyon kameralarıyla görüntülendi ve izleyenleri büyüledi.

Türkiye'nin önemli tarihi ve inanç mekanlarından, yerli ve yabancı binlerce turistin geldiği, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, Trabzon'un Maçka ilçesi Karadağ eteklerindeki Sümela Manastırı, yarasa adam uçuşuna sahne oldu.

Wingsuit pilotu İrlandalı Michael Morann, Karadağ'ın Altındere Vadisi'nde 300 metre yükseklikte kayalar oyularak inşa edilen Sümela Manastırı üzerinden süzülerek "yarasa adam uçuşu" gerçekleştirdi. Sporcunun atlayışı ve gökyüzünde yaklaşık 250 kilometre hıza ulaşıldığı anlar, aksiyon kameralarına yansıdı. Moran, daha sonra paraşütünü açıp Altındere Vadisi'ne indi.

Türkiye'de birçok noktada atlayışlar yapan Michael Morann, daha önce ünlü turizm merkezi Uzungöl'de de wingsuit uçuşu gerçekleştirmişti.

Sümela’da nefes kesen uçuş! Yarasa adam 250 km hızla süzüldü

Sümela’da nefes kesen uçuş! Yarasa adam 250 km hızla süzüldü

Sümela’da nefes kesen uçuş! Yarasa adam 250 km hızla süzüldü

Sümela’da nefes kesen uçuş! Yarasa adam 250 km hızla süzüldü

Sümela’da nefes kesen uçuş! Yarasa adam 250 km hızla süzüldü

Son Haberler
Sahte kamu görevlilerini gerçek polisler yakaladı: Milyon liralık vurgun yaptılar
Sahte kamu görevlilerini gerçek polisler yakaladı: Milyon liralık vurgun yaptılar
İran'da BM yaptırımlarına günler kala döviz ve altın rekoru!
İran'da BM yaptırımlarına günler kala döviz ve altın rekoru!
İddia beklenen oranları açıkladı! Galatasaray Alanyaspor'a karşı mutlak favori
İddia beklenen oranları açıkladı! Galatasaray Alanyaspor'a karşı mutlak favori
Batı Karadeniz’de fırtına uyarısı
Batı Karadeniz’de fırtına uyarısı
Türk futbolu Avrupa'da dibe vurdu! Galatasaray ve Fenerbahçe '35'te takıldı
Türk futbolu Avrupa'da dibe vurdu! Galatasaray ve Fenerbahçe '35'te takıldı