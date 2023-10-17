Sumocuların bindiği uçak ağırlıktan havalanamadı

Japan Airlines, spor festivaline gitmek üzere uçağa binen 27 sumo güreşçisinden 14'ü için ek sefer düzenledi.

Sumocuların bindiği uçak ağırlıktan havalanamadı

Japonya'nın en büyük havayolu şirketi Japan Airlines, sumo güreşçilerinin uçağı uçuramayacak kadar ağırlık yapması üzerine ek sefer düzenlemek zorunda kaldı.

Japan Airlines, ağırlık kısıtlamaları nedeniyle ek sefer düzenleyerek alışılmışın dışında bir adım attı.

27 sumo güreşçisinin, spor festivalinde yarışmak üzere Tokyo'daki Haneda ve Osaka'daki Itami havalimanlarından Boeing 737-800 uçaklarıyla güneydeki Amami Oshima adasına gitmeleri planlanıyordu.

EK SEFERE KATILMALARI İSTENDİ

Ancak uçuş öncesi listeleri kontrol eden personelin, ortalama 120 kilo ağırlığındaki sumo güreşçilerinin yolcular arasında olduğunu öğrenmesiyle planlarda değişikliğe gidildi.

Havayolu şirketi, 14 sumo güreşçisinin Itami'den Haneda'ya uçarak ek sefere katılmasını istedi.

Şirket sözcüsü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ağırlık kısıtlamaları nedeniyle özel uçuşlar gerçekleştirmemiz son derece sıra dışı bir durum" ifadelerini kullandı. Japon medyasında yer alan haberlere göre, turnuva pazar günü sona erdikten sonra güreşçileri evlerine götürmek için yeniden ek uçuşlar planlandı.

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