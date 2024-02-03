Sumudica: Ceza yememek için ne yapmalıyım bilmiyorum

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında ev sahibi Gaziantep FK, Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak puanını 24’e çıkardı. Kayserispor ise bu beraberlikle puanını 28’e yükseltti.

Gaziantep FK’nın teknik direktörü Marius Sumudica, maç sonrası yaptığı açıklamada, kazanamadıkları için hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti. Sumudica, “Öncelikle oyuncularımı mücadeleci oyunlarından dolayı kutluyorum ama maalesef galibiyeti getiremedik. Bence beraberlik normal bir skor. Hem onların hem de bizim pozisyonlarımız oldu ama golü bulamadık. Ligde kalıcı olmak istiyorsak gelecek hafta İstanbul deplasmanından 3 puanla dönmeliyiz. Zor bir maç olacak ama orada da savaşacağız. Her puan kıymetli ama 3 puan şart. Ardından da evimizde Samsunspor ile oynayacağız. Üst sıralarla aramızda 2-3 puanlık bir fark var, çok kötü bir durumda değiliz” dedi.

‘‘CEZA YEMEMEK İÇİN NE YAPMALIYIM BİLMİYORUM’’

Sumudica, maçın hakemine de sert eleştirilerde bulundu. “Bugün hakemlerin performansından da memnun değilim. Ben en ufak bir harekette bana kart çıkartıyorlar. Ceza yememek için ne yapmam gerektiğini anlamıyorum. Maxim’in pozisyonu penaltıydı bence ama hakem VAR’a gitmedi. VAR’da Halil Umut Meler vardı, neden çağırmadığını anlamadım. Bugün takımda Papy, Ogün, Gradel ve Jevtovıc gibi önemli oyuncularımız eksikti. Son zamanlarda sanki her şey bize karşı işliyor. Avrupa’da hakemler teknik direktörlere saygılı davranıyor ama ben sadece süreyi işaret ettiğim için sarı kart görüyorum” diye konuştu.

‘‘FENERBAHÇE MAÇI ÇOK ZOR OLACAK’’

Kupada Fenerbahçe ile oynayacakları maç hakkında da görüşlerini paylaşan Rumen teknik adam, “Fenerbahçe maçı çok zor bir maç olacak. Takımımızda çok sayıda eksik var. Ne yapacağımı, nasıl yapacağımı şaşırıyorum. Elimizde çok dar bir kadro var. Fenerbahçe maçında da farklı bir kadro sahaya sürebiliriz. Fenerbahçe ligde de kupada da farklı kadrolarla mücadele edebiliyor. Bu yüzden bizim için zor bir maç olacak” şeklinde konuştu.