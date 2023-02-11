11 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Sünger deposu alevlere teslim oldu

Kocaeli’de bir mobilya fabrikasının sünger deposu alevlere teslim oldu. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürülürken depo kullanılamaz hale geldi.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 15:00
Takip Et

Sünger deposu alevlere teslim oldu

Sünger deposu alevlere teslim oldu
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, yangın, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Tepetarla mevki Koru Caddesi üzerinde bulunan fabrikada çıktı. Edinilen bilgiye göre, mobilya üretimi yapan fabrikanın sünger deposunda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. 

Alevlere teslim olan fabrikayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. 

Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürülürken depo kullanılamaz hale geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
1
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
2
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
3
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
4
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
5
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
6
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
7
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
﻿Kalp atışından enkaz altındaki insanları tespit edebilen cihaz. Fiyatı ne kadar?
﻿Kalp atışından enkaz altındaki insanları tespit edebilen cihaz. Fiyatı ne kadar?
﻿Kalp atışından enkaz altındaki insanları tespit edebilen cihaz. Fiyatı ne kadar?
﻿İzmir barosundan savcılara deprem bölgesi hakkında uyarı
﻿İzmir barosundan savcılara deprem bölgesi hakkında uyarı
﻿İzmir barosundan savcılara deprem bölgesi hakkında uyarı
﻿18 bin nüfuslu mahallede sağlam bina kalmadı
﻿18 bin nüfuslu mahallede sağlam bina kalmadı
﻿18 bin nüfuslu mahallede sağlam bina kalmadı
﻿CHP'li başkan deprem sonrası paylaşımları için gözaltına alındı
﻿CHP'li başkan deprem sonrası paylaşımları için gözaltına alındı
﻿CHP'li başkan deprem sonrası paylaşımları için gözaltına alındı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.