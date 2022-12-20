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Sungurlu'da kartpostallık görüntüler

Çorum Sungurlu'ya yağan mevsimin ilk karı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 17:49
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Sungurlu'da kartpostallık görüntüler

Sungurlu'da kartpostallık görüntüler
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İHA

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı bazı köylerde kar yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı bazı köylerde devam eden yoğun kar yağışı beraberinde soğuk havayı getirdi.


Sungurlu'ya bağlı bazı köylerde dün gece başlayan ve aralıksız devam eden yağmur, günün ilk saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. İ

lçeye bağlı Yukarıbeşkız köyü’nde yoğun kar yağışı nedeniyle her yer beyaza büründü.

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