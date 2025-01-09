Sunta üzerindeki izler ele verdi! İran uyruklu 1’i kadın 3 kişi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sunta üzerindeki izler ele verdi! İran uyruklu 1’i kadın 3 kişi yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sunta yüklü bir TIR’de denetim yapan gümrük memurları sunta üzerindeki ayak izlerinden şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Polis, TIR’ın dorsesinde arama yaptı. Yapılan aramada suntalar arasında gizlenmiş İran uyruklu 1’i kadın 3 kaçakçı yakalandı.

Olay saat 09.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl ilçesi girişindeki TIR parkında meydana geldi. Denetim yapan gümrük memuru, 2 TIR'ın dorsesinde yüklü suntaların üzerinde ayak izleri olduğunu fark edip, polise haber verdi.

Sunta üzerindeki izler ele verdi! İran uyruklu 1’i kadın 3 kişi yakalandı

Bu sırada TIR'lardan birinin dorsesinden inen 3 kişi koşarak uzaklaştı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları aramalarda, TE 2200AI plakalı TIR'ın dorsesinde yüklü suntaların arasında saklanan 1'i kadın 3 kaçak göçmeni yakalandı.

Sunta üzerindeki izler ele verdi! İran uyruklu 1’i kadın 3 kişi yakalandı

İran uyruklu oldukları öğrenilen ve Avrupa'ya kaçmak için, Makedonya'ya giden TIR'a gizlice bindikleri öğrenilen 3 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi, Makedonya uyruklu TIR sürücüsü D.H. (50), ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Başka bir TIR'ın dorsesinden kaçan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Sunta üzerindeki izler ele verdi! İran uyruklu 1’i kadın 3 kişi yakalandı

Sunta üzerindeki izler ele verdi! İran uyruklu 1’i kadın 3 kişi yakalandı

Sunta üzerindeki izler ele verdi! İran uyruklu 1’i kadın 3 kişi yakalandı

Sunta üzerindeki izler ele verdi! İran uyruklu 1’i kadın 3 kişi yakalandı

Sunta üzerindeki izler ele verdi! İran uyruklu 1’i kadın 3 kişi yakalandı

Sunta üzerindeki izler ele verdi! İran uyruklu 1’i kadın 3 kişi yakalandı

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