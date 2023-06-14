Sunucu Ecem Dinçkal'dan Batshuayi'ye hayranlık dolu bakış

Odatv'nin haberine göre, Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak 9 yıllık kupa hasretine son verdi. Final maçında gösterdiği performansla dikkat çeken Michy Batshuayi, basın mensuplarına verdiği röportaj sırasında beklenmedik bir olayla karşılaştı.

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası zaferinde önemli bir rol oynayan Michy Batshuayi, maçta attığı 2 golle takımının kupayı kazanmasını sağlamıştı. Basın toplantısında kadın sunucunun hayranlık dolu bakışlarına maruz kalan Belçikalı yıldız, olayın sosyal medyada gündem olmasına neden oldu.

Sunucu Ecem Dinçkal'ın Michy Batshuayi'ye gösterdiği hayranlık dolu bakışlar, bazı sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Dinçkal ise bu görüntülerin gündem olmasının ardından, “Batshuayi'ye bakışıma yapılan aşkın olayım editlerinizi gördüm arkadaşlar. Elbette başarılı ve kariyerli olduğu için hayranlık duymak mümkün ancak röportajın devamında sorduğum soruya da kulak verirseniz sevinirim. Sevgiler” ifadelerini kullandı.