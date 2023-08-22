Sunucu İbrahim Selim aşkını ilan etti. Sevgilisini öpmeler doyamadı

Selin Şekerci ile ayrıldıktan sonra aşk hayatında sessizliğe bürünen İbrahim Selim, aradığı aşkı sonunda buldu. Sosyal medya hesabından sevgilisi ile pozlarını yayınlayan İbrahim Selim'in aşk dolu karelerine yorum yağdı.

Sunucu İbrahim Selim aşkını ilan etti. Sevgilisini öpmeler doyamadı

Youtube'da yaptığı programla tanınan oyuncu İbrahim Selim, bir dönem güzel oyuncu Selin Şekerci ile aşk yaşamıştı. Yaklaşık 7 ay süren ilişkileri geçtiğimiz senenin başında bitmişti. Hatta ayrılmadan önce Şekerci, "Umarım uzun yıllarımız olur" demişti.

xbvkutzxm0a03ute-6p4ea.webp

Ama ilişki bu sözlerin hemen ardından sona ermişti. Selim, basın mensuplarına ayrılık sebebi ile ilgili 'Birbirimize vakit ayıramadık, bir sorun yok' açıklamasını yapmıştı.

ekran-goruntusu-2023-08-22-145626.png

AŞK ORUCUNU BOZDU

Şekerci'den ayrıldıktan sonra hayatına kimseyi almayan İbrahim Selim aşk orucunu sonunda bozdu. İbrahim Selim sevgilisi ile pozlarını 'Gizemli güzel temmuz dumpında görüldü' notu ile paylaştı.

640xauto-1-001.webp

İbrahim Selim'in ardından sevgilisi Daye Ay'da Instagram sayfasından aşk dolu pozlarını paylaştı.

640xauto-2-001.webp

Selim'in sevgilisini öpmelere doyamadığı pozlar sosyal medyada çok konuşuldu. İbrahim Selim ve sevgilisinin pozlarına; 'Şok oldum', 'Çok mutlu olun', 'Çok güzelsiniz', 'Eda Ece düğün hazırlıklarına başladı', 'Eda Ece evde çikolata süslüyor şu an' gibi yorumlar yapıldı.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
'Süper Lig'de duyduklarıma, gördüklerime, inanamıyorum' Şansal Büyüka açıkladı
'Süper Lig'de duyduklarıma, gördüklerime, inanamıyorum' Şansal Büyüka açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Son Haberler
Komiser nasıl olunur? Komiser olma şartları neler? Keşfet
Komiser nasıl olunur? Komiser olma şartları neler?
Beton mikseri yolcu otobüsü ve ambulansa çarptı: 14 yaralı Güncel
Beton mikseri yolcu otobüsü ve ambulansa çarptı: 14 yaralı
280 yıl önce Rusya'dan gelen Kazak tohumları sayesinde tarladan bereket fışkırıyor Güncel
280 yıl önce Rusya'dan gelen Kazak tohumları sayesinde tarladan bereket fışkırıyor
Öksürük şurubunu içen 80'den fazla çocuk öldü Sağlık
Öksürük şurubunu içen 80'den fazla çocuk öldü
Fatih Altaylı'dan büyük suçlama. Acun Ilıcalı anında cevap verdi Güncel
Fatih Altaylı'dan büyük suçlama. Acun Ilıcalı anında cevap verdi
Ukrayna F-16'ların teslimat tarihini açıkladı Dünya
Ukrayna F-16'ların teslimat tarihini açıkladı
İsmail Hacıoğlu'nun sır gibi sakladığı kız kardeşi de ünlü çıktı. Meğer herkes tanıyormuş Magazin
İsmail Hacıoğlu'nun sır gibi sakladığı kız kardeşi de ünlü çıktı. Meğer herkes tanıyormuş