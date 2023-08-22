Sunucu Öykü Serter Kısmetse Olur'a veda etti. Yeni sunucu kim oldu?

Öykü Serter, bir süredir sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur Aşkın Gücü programından ayrıldı. Serter'in yerine bakın kim geliyor?

Sunucu Öykü Serter Kısmetse Olur'a veda etti. Yeni sunucu kim oldu?

Editör: Osmancan EROK

Ekranlara bir süre ara veren Öykü Serter, YouTube kanalı üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasını sunmaya başladı.

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9 erkek ve 9 kadının yarıştığı Kısmetse Olur ile setlere dönen Serter, eylül ayında sezon finali yapmaya hazırlanan yarışmadan ayrıldı. Serter'in yerine de Ebru Şancı getirildi.

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SÖYLEMEZSEM OLMAZ'DAN AYRILIP KISMETSE OLUR'A GEÇTİ

Kendine has tarzı ve başarılı sunuculuğuyla adından söz ettiren Öykü Serter, nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde Kısmetse Olur kadrosunda ayrıldı.

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Eylül ayında sezon finali yapması planlanan yarışmanın yeni sunucusu da Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programından ayrılan Ebru Şancı oldu. Sivri dili ve eğlenceli yorumlarıyla bilinen Şancı, Instagram hesabından Kısmetse Olur'un yeni sezonu için başvuruların başladığı duyurduğu paylaşımlar yapmaya başladı.

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