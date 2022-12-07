7 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Saba Tümer'den 52. yaşa özel doğum günü mesajı. 10 binin üzerinde beğeni aldı

Saba Tümer'den 52. yaşa özel doğum günü mesajı. 10 binin üzerinde beğeni aldı

Sunucu Saba Tümer, Instagram hesabı üzerinden yeni yaşı için bir doğum günü mesajı paylaştı. Sözlerine 'herkes iyi doğar' şeklinde başlayan Tümer'in paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 01:28
Takip Et

Sunucu Saba Tümer yeni yaşına dair paylaşımda bulundu

Saba Tümer'den 52. yaşa özel doğum günü mesajı. 10 binin üzerinde beğeni aldı
+
Aa
-

Başarılı sunuculuğu yanında attığı kahkahalarla da kendisinden söz ettiren Saba Tümer, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yeni yaşını kutladı. Bu yıl 52 yaşına basan Saba Tümer, sosyal medya hesabından paylaştığı bir metinle yeni yaşına dair bir mesajı takipçilerinin beğenisine sundu.

Yaşanmışlıklara ve yaşanacaklara dair satırları Instagram hesabından paylaşan Saba Tümer, yazdıklarıyla 10 binin üzerinde beğeni aldı.

İşte Saba Tümer'in yeni yaşına dair yaptığı o paylaşım:

"Herkes iyi doğar. Önemli olan iyi kalabilmektir… Bilerek veya isteyerek hiç kimseyi kırmadan, üzmeden kendi yolumda kendimce “iyi” kalarak yaşamayı seçtim hep. Doğrularım olduğu kadar yanlışlarım da olmuş olabilir ama dedim ya bu yol benim yolum ve kendi yolumda yürümeye çalısırken yanımda olan aileme, dostlarıma bazen hiç görüşmesekte içtenliğine inandığım hayatıma giren kısaca “samimiyetle” yanımda olan herkese minnettarım…

Beklentisiz sevilmek ve sevmek hayattaki en güzel duygulardan biri. Tanıdığım, tanımadığım bu duyguları tüm benliğimde hissettiren herkese çok teşekkür ederim… Madem hayattayız o zaman doya doya yasamak lazım. Sizi seviyorum iyi ki varsınız, iyi ki VARIM"

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
1
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
2
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Deniz Baykal'ın kızı uygun adım yeni partisine gidiyor. Açıklamaları o yönde
3
﻿Deniz Baykal'ın kızı uygun adım yeni partisine gidiyor. Açıklamaları o yönde
﻿Deniz Baykal'ın kızı uygun adım yeni partisine gidiyor. Açıklamaları o yönde
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
4
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
5
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
6
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
﻿Kılıçdaroğlu beş soru sordu, Soylu'nun yanıtı yine hakaret oldu
7
﻿Kılıçdaroğlu beş soru sordu, Soylu'nun yanıtı yine hakaret oldu
﻿Kılıçdaroğlu beş soru sordu, Soylu'nun yanıtı yine hakaret oldu
﻿Kılıçdaroğlu, İYİ Partili Hüseyin Örs'ü ziyaret etti
﻿Kılıçdaroğlu, İYİ Partili Hüseyin Örs'ü ziyaret etti
﻿Kılıçdaroğlu, İYİ Partili Hüseyin Örs'ü ziyaret etti
﻿Polonya, Patriot önerisini kabul etti
﻿Polonya, Patriot önerisini kabul etti
﻿Polonya, Patriot önerisini kabul etti
﻿Önüne çıkan iş yerlerine kurşun yağdırdı
﻿Önüne çıkan iş yerlerine kurşun yağdırdı
﻿Önüne çıkan iş yerlerine kurşun yağdırdı
﻿Polis denetimine kırmızı reçeteli hapla yakalandı
﻿Polis denetimine kırmızı reçeteli hapla yakalandı
﻿Polis denetimine kırmızı reçeteli hapla yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.