Saba Tümer'den 52. yaşa özel doğum günü mesajı. 10 binin üzerinde beğeni aldı

Başarılı sunuculuğu yanında attığı kahkahalarla da kendisinden söz ettiren Saba Tümer, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yeni yaşını kutladı. Bu yıl 52 yaşına basan Saba Tümer, sosyal medya hesabından paylaştığı bir metinle yeni yaşına dair bir mesajı takipçilerinin beğenisine sundu.

Yaşanmışlıklara ve yaşanacaklara dair satırları Instagram hesabından paylaşan Saba Tümer, yazdıklarıyla 10 binin üzerinde beğeni aldı.

İşte Saba Tümer'in yeni yaşına dair yaptığı o paylaşım:

"Herkes iyi doğar. Önemli olan iyi kalabilmektir… Bilerek veya isteyerek hiç kimseyi kırmadan, üzmeden kendi yolumda kendimce “iyi” kalarak yaşamayı seçtim hep. Doğrularım olduğu kadar yanlışlarım da olmuş olabilir ama dedim ya bu yol benim yolum ve kendi yolumda yürümeye çalısırken yanımda olan aileme, dostlarıma bazen hiç görüşmesekte içtenliğine inandığım hayatıma giren kısaca “samimiyetle” yanımda olan herkese minnettarım…

Beklentisiz sevilmek ve sevmek hayattaki en güzel duygulardan biri. Tanıdığım, tanımadığım bu duyguları tüm benliğimde hissettiren herkese çok teşekkür ederim… Madem hayattayız o zaman doya doya yasamak lazım. Sizi seviyorum iyi ki varsınız, iyi ki VARIM"