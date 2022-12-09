Galatasaray'ın eski oyuncusu amatör takımla anlaştı

Galatasaray'ın bir dönem çok şeyler beklediği 31 yaşındaki forvet oyuncusu, yakasını bırakmayan sakatlıklar yüzünden kulüpten ayrılmak zorunda kalmıştı.

3 kez çapraz bağları kopan Cem, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Kayserispor, Manisaspor, Mersin İdman Yurdu, Gümüşhanespor, Zonguldak Kömürspor, Tuzlaspor ve Modafen'de profesyonel olarak forma giydi.



2020-21 sezonunda yine sakatlık nedeniyle futbola ara vermek zorunda kalan Cem, Kafkas kökenli vatandaşlarımız tarafından kurulan ve ismini de Çerkes halk destanlarından alan Nartspor'un başarısı için ter dökecek.