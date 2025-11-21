Bu yıl ilk kez 4 takımın katılımı ile düzenlenecek olan Süper Kupa'da Galatasaray-Trabzonspor ile Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmelerinin maçlarını oynayacağı statlar, kura çekimi ile belli oldu. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Fenerbahçe Futbol Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Tounoğulları, Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Galatasaray İdari Direktörü Uğur Yıldız, Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy ile davetliler katıldı.

İlk kez 4 takımın katılımıyla düzenlenecek olan Süper Kupa'nın yarı finalinde Galatasaray-Trabzonspor ile Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmişti. Kura çekimi sonrası Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması 5 Ocak 2026'da Gaziantep Stadyumu'nda, Fenerbahçe-Samsunspor yarı finali 6 Ocak 2026'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. TFF, Süper Kupa finalinin 10 Ocak 2026'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurmuştu.