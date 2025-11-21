Galatasaray 1 Aralık'a kadar Süper Lig'de Gençlerbirliği ile Fenerbahçe; Şampiyonlar Ligi'nde ise Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılarda fıtık ameliyatı olan Yunus Akgün, milli takımlarından sakat dönen Kaan Ayhan ile Victor Osimhen'in tedavileri devam ediyor. Yine Türkiye'nin İspanya ile yaptığı maçta iyi bir performans gösteren Barış Alper Yılmaz'dan da kötü haber geldi.

İspanya'daki maçın ardından kolunda ağrı bulunan Barış Alper Yılmaz sağlık kontrolüne girdi. Çekilen MR'da yıldız futbolcunun sol elinde çatlaklar tespit edildi. 25 yaşındaki yıldız futbolcunun ciddi ağrıları bulunmasına rağmen Gençlerbirliği maçında iğneyle sahada olacak. Teknik direktör Okan Buruk, Victor Osimhen'in sakat, Mauro Icardi'nin hazır olmaması nedeniyle Barış Alper Yılmaz'ı forvet hattında oynatmayı planlıyor.