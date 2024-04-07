Süper Kupa'nın VAR hakemi belli oldu

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Süper Kupa'nın VAR hakemi belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa'nın VAR hakemi açıklandı.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak.

Bugün (Pazar) saat 21.30’da 7 Nisan Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Bayarslan’ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Serkan Olguncan üstlenecek. Derbinin 4. Hakemi ise Burak Şeker olacak.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala VAR hakemi de belli oldu. VAR hakemi pozisyonunda Koray Gençerler görev yapacak.

Süper Kupa için Galatasaray Şanlıurfa’ya tam kadro bir şekilde gelirken Fenerbhaçe’nin sahaya U-19 takımı ile çıkması bekleniyor

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