Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor'un Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada akıllara durgunluk veren bir pozisyon yaşandı.

Eyüpspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle girilen mücadelenin son dakikalarında Kamara ve Robin Yalçın, saha içerisinde kavga ederken Eyüpspor kalecisi Felipe de tartışmayı ayırmak için yanlarına doğru koştu.

👀 Gaziantep FK x ikas Eyüpspor maçının son dakikalarında çok ilginç gol!



⚽ Drissa Camara ile Robin Yalçın'ın tartışma yaşadığı anlarda, Emmanuel Boateng topu ağlarla buluşturdu...#GFKvEYP #beINSPORTS pic.twitter.com/VCHGM8OGpE — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) November 29, 2025

O sırada Gaziantep FK, Boateng ile boş kaleye topu ağlara gönderdi. Maçın hakemi Ömer Tolga Güldibi ise golü verdi.

Karşılaşma 2-1 sona ererken uzun süre futbolseverlerin hafızasında yer edinecek bu anlar, maça damgasını vurdu.