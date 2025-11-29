Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor'un Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada akıllara durgunluk veren bir pozisyon yaşandı.

Eyüpspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle girilen mücadelenin son dakikalarında Kamara ve Robin Yalçın, saha içerisinde kavga ederken Eyüpspor kalecisi Felipe de tartışmayı ayırmak için yanlarına doğru koştu.

O sırada Gaziantep FK, Boateng ile boş kaleye topu ağlara gönderdi. Maçın hakemi Ömer Tolga Güldibi ise golü verdi.

Karşılaşma 2-1 sona ererken uzun süre futbolseverlerin hafızasında yer edinecek bu anlar, maça damgasını vurdu.