Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK Eyüpspor'u konuk etti.
Umut Bozok'un 10. dakikada attığı penaltı golüyle karşılaşmada erken öne geçen Eyüpspor devreye 1-0 skor avantajıyla girdi.
Son dakikalara kadar maçta üstünlüğünü koruyan Eyüpspor Halil Akbunar'ın 88'inci dakikada ağları havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkarıp rahatladı.
Boateng'in uzatma anlarında bulduğu gol, Gaziantep FK'ya puan için yetmedi ve karşılaşma 2-1 Eyüpspor üstünlüğüyle sona erdi.
Ligde 3 hafta sonra mağlup olan Gaziantep FK 22 puanda kalırken 4 hafta sonra galibiyetle tanışan Eyüpspor ise puanını 12'ye yükselterek küme hattından çıktı.