Süper Lig devi Beşiktaş, Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder'den istediği verimi almaya devam ederken, siyah-beyazlılar, ezeli rakibinin bir diğer milli oyuncusuna göz dikti. Kara Kartal, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'ye kanca attı.

İRFAN CAN KAHVECİ DE BEŞİKTAŞ'A SICAK

Sözcü'de yer alan habere göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, İrfan Can Kahveci'nin transferini istiyor. İrfan Can'ın da A Milli Takım ile birlikte Dünya Kupası Finalleri'ne gitmek için siyah-beyazlılara transfer olmaya sıcak baktığı bilgisine haberde yer verildi.

İRFAN CAN KAHVECİ İÇİN FENERBAHÇE'YLE MAAŞ PAZARLIĞI YAPILABİLİR

Haberde, milli oyuncunun Fenerbahçe'den 60 milyon TL maaş almasının sorun olduğu belirtildi. Ancak Cengiz Ünder transferinde olduğu gibi İrfan Can Kahveci'nin de maaşının iki kulüp arasında paylaşılmasının gündeme gelebileceği aktarıldı.

Beşiktaş'ın önümüzdeki ay yıldız futbolcuyla temasa geçeceği kaydedildi.