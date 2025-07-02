Süper Lig ekibi çıldırdı! 1 günde 3 oyuncu açıkladılar

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Süper Lig ekibi çıldırdı! 1 günde 3 oyuncu açıkladılar

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun flaş takımlarından Eyüpspor, transferde durmuyor. İstanbul ekibi, gün içerisinde Kerem Demirbay, Talha Ülvan ve Serdar Gürler transferini açıkladı ve gündem oldu. İşte detaylar...

Teknik direktörlük pozisyonu için Arda Turan yerine göreve Selçuk Şahin'i getiren Eyüpspor, önümüzdeki sezon için büyük oynuyor. Eflatun-sarılı ekip, yeni sezonda Avrupa hedefini önüne koyarken, transferde de gaza bastı.

EYÜPSPOR'DAN 3 İMZA BİRDEN!

Eyüpspor, gün içerisinde Galatasaray'dan ayrılan Kerem Demirbay ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

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Süper Lig ekibi, Kerem Demirbay'ın ardından yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Talha Ülvan'ı da kadrosuna kattığını açıkladı.

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Bu iki transferin ardından Eyüpspor sürpriz bir transferini daha açıkladı. Bir başka Süper Lig ekibi Başakşehir'de forma giyen ve kısa süre önce takımdan ayrılan Serdar Gürler ile de sözleşme imzalandığını açıkladı.

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