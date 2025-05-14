Süper Lig ekibi için bomba iddia! Sergen Yalçın'a gidiyorlar

Düzenleme: Kaynak: Fanatik
Süper Lig ekibi için bomba iddia! Sergen Yalçın'a gidiyorlar

Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran ve bir süredir takım çalıştırmayan Sergen Yalçın için son derece sürpriz bir gelişme yaşandı. Başarılı teknik adam için Süper Lig'den bir ekibin devreye girebileceği iddia edildi. İşte detaylar...

Aktif olarak spor yorumculuğu yapan teknik direktör Sergen Yalçın, yaklaşık 1 yıldır herhangi bir takımı çalıştırmıyor. En son Süper Lig'in köklü ekibi Antalyaspor'u çalıştıran Yalçın yeniden teknik direktörlüğe dönebilir. Süper Lig'in Karadeniz ekibinde, 53 yaşındaki teknik adamın ismi yükselmeye başladı.

SERGEN YALÇIN İÇİN ÇAYKUR RİZESPOR İDDİASI

Fanatik'te yer alan habere göre; Çaykur Rizespor'da, Trabzonspor'a karşı alınan mağlubiyetin ardından teknik direktör İlhan Palut ile yollar ayrılabilir. Lacivert-yeşilli ekibin, Palut'un görevine son vermesi halinde Sergen Yalçın'a teklif götüreceği iddia edildi. Öte yandan, Yalçın'ın da Rizespor'a sıcak baktığı haberde belirtildi.

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BEŞİKTAŞ'I REDDETMİŞTİ

Sezon içinde Beşiktaş'ın da görüştüğü Sergen Yalçın, kardeşi Gürsoy Yalçın'ın yaşadığı sağlık problemleri dolayısıyla görevi reddetmişti. Yalçın'ı daha sonra Fenerbahçe'nin de istediği iddia edilmişti.

ANTALYASPOR RAKAMLARI

Sergen Yalçın, 30 Haziran 2024'te ayrıldığı Antalyaspor'un başında 23 maça çıkmıştı. Deneyimli çalıştırıcı, bu mücadelelerde 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşamış ve 1.22 puan ortalaması tutturmuştu.

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