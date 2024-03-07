Süper Lig ekibi yeni teknik direktörünü resmen açıkladı

Gaziantep FK; Süper Lig'de alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Marius Sumudica ile yollar ayrılmıştı.

Hemen yeni hoca arayışına giren Kırmızı-Siyahlılar; Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına vardı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Selçuk İnan ve ekibi son görüşmeleri tamamlamak üzere şehrimize davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" denildi.

Selçuk İnan; 2020-2022 yılları arasında Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevinde bulundu.

İnan; Kasım 2022'de Kasımpaşa'nın başına geçti ve Mart 2023'te İstanbul ekibinden ayrıldı.

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Selçuk İnan idaresinde 13 maçta çıktı, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.