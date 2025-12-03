Süper Lig'de bu sezon bir türlü istikrar sağlayamayan Kasımpaşa'da ikinci Şota Arveladze dönemi sona eriyor.

KASIMPAŞA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ KARARI ALDI

Son maçta sahasında Başakşehir'e 3-1 mağlup olan İstanbul ekibi şu ana kadar sadece 3 maçta galibiyet alabildi.

Ligde 13 puanla 14. sırada yer alarak küme hattının sınırlarında dolaşan Kasımpaşa'da teknik direktör değişiliği kararı alındı.

EMRE BELÖZOĞLU İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sezon başında göreve getirdiği Şota Arveladze ile yollarını ayıran Kasımpaşa, Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladı.

Sezona Antalyaspor ile giriş yapan Emre Belözoğlu ise Akdeniz ekibinden 8 maç sonra karşılıklı anlaşarak ayrılmıştı.