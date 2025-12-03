Süper Lig'de bu sezon bir türlü istikrar sağlayamayan Kasımpaşa'da ikinci Şota Arveladze dönemi sona eriyor.
KASIMPAŞA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ KARARI ALDI
Son maçta sahasında Başakşehir'e 3-1 mağlup olan İstanbul ekibi şu ana kadar sadece 3 maçta galibiyet alabildi.
Ligde 13 puanla 14. sırada yer alarak küme hattının sınırlarında dolaşan Kasımpaşa'da teknik direktör değişiliği kararı alındı.
EMRE BELÖZOĞLU İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sezon başında göreve getirdiği Şota Arveladze ile yollarını ayıran Kasımpaşa, Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladı.
Sezona Antalyaspor ile giriş yapan Emre Belözoğlu ise Akdeniz ekibinden 8 maç sonra karşılıklı anlaşarak ayrılmıştı.