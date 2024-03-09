Süper Lig ekibinde şok karar. Maç bitti istifa etti

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Süper Lig ekibinde şok karar. Maç bitti istifa etti
Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, Trabzonspor yenilgisinin ardından istifa kararı aldığını açıkladı.

Fatih Karagümrük; Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor deplasmanındaydı.

Karşılaşma 5-1'lik skorla ev sahibi Bordo-Mavili ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, maçın ardından şok bir karar aldı.

İstifa ettiğini açıklayan Gürcü çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:
"Çok kısa oldu. Burada oynamak her zaman zor. iyi başladık ama kötü bitirdik. Bu kadar zor deplasman olmasına rağmen güvenerek geldik. İyi bir hafta da geçirdik ama sahada her şey kötü oldu. Bu kadro böyle olmamalı. Bu kadrodan daha fazla beklenti var. Benim için de beklentiler az oldu. Oyuncular da cevap verebilirdi. Sevdiğim bir kulüp. Görevi bırakıyorum. Kalan 9 maçta çok zor dönem var. Değişik bir hava gelmeli. Üzgünüm. Beklemediğim bir gün oldu. Bunu yapmak zorundayım."

Bırakma nedeniyle ilgili Şota, "Bazen yüzlerin değişmesiyle de bir fark oluyor. Geçen hafta Trabzonspor 3-0 mağlup oldu ama bir şey değişmedi. Bu takıma ve kulüplere saygı göstererek doğru bir zamanda bu kararı aldığımı düşünüyorum." yorumunu yaptı.

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