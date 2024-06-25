Süper Lig ekibinden sert tepki: 'TFF'yi göreve davet ediyoruz'

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF), harcama limitlerindeki mevcut talimatların gözden geçirilmesi için resmi bir başvuru yaptığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüp, ligi beşinci sırada bitirmelerine rağmen, TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından belirlenen 246 milyon 647 bin 933 liralık harcama limitinin en düşük seviyede olduğuna dikkat çekti.

Kulüpten yapılan açıklamada, “2023-2024 futbol sezonunda düşük harcama limitine karşın elde edilen başarının, gelecek sezon için belirlenen yine en düşük limit ile sürdürülmesinin zorlaşacağı ve haksız rekabete yol açacağı” vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TFF tarafından hesaplanan harcama limitlerinin aynı lig içerisindeki kulüpler arasındaki rekabeti bozmaması amacıyla gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Kulübümüzün finansal kuruluşlara ve 3'üncü şahıslara hiç borcunun olmaması gözetildiğinde kendi kendine yeten kulüplerin mağduriyetinin giderilmesi maksadıyla talimat değişikliği yapılması yönünde kulübümüz tarafından TFF'ye başvurulduğunu, TFF'yi gerekli işlemleri yapması için göreve davet ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."