Süper Lig ekibinden sert tepki: 'TFF'yi göreve davet ediyoruz'

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig ekibinden sert tepki: 'TFF'yi göreve davet ediyoruz'

Kasımpaşa Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan harcama limitlerinde talimat değişikliği yapılması için başvuruda bulunduğunu belirtti.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF), harcama limitlerindeki mevcut talimatların gözden geçirilmesi için resmi bir başvuru yaptığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüp, ligi beşinci sırada bitirmelerine rağmen, TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından belirlenen 246 milyon 647 bin 933 liralık harcama limitinin en düşük seviyede olduğuna dikkat çekti.

Kulüpten yapılan açıklamada, “2023-2024 futbol sezonunda düşük harcama limitine karşın elde edilen başarının, gelecek sezon için belirlenen yine en düşük limit ile sürdürülmesinin zorlaşacağı ve haksız rekabete yol açacağı” vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TFF tarafından hesaplanan harcama limitlerinin aynı lig içerisindeki kulüpler arasındaki rekabeti bozmaması amacıyla gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Kulübümüzün finansal kuruluşlara ve 3'üncü şahıslara hiç borcunun olmaması gözetildiğinde kendi kendine yeten kulüplerin mağduriyetinin giderilmesi maksadıyla talimat değişikliği yapılması yönünde kulübümüz tarafından TFF'ye başvurulduğunu, TFF'yi gerekli işlemleri yapması için göreve davet ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

İlgili Haberler
İşte Beşiktaş'ın yeni sezon forması
İşte Beşiktaş'ın yeni sezon forması
TFF'nin Almanya'ya götürdüğü beleşçilerin isimlerini tek tek açıkladı. Beleş geziye götürülmeyen Ertuğrul Özkök'ün günahı neydi?
Rafa Silva Beşiktaş'a neden geldiğini açıkladı. İstanbul'a adım atar atmaz öyle bir hareket yaptı ki
Son Haberler
İşte Beşiktaş'ın yeni sezon forması Spor
İşte Beşiktaş'ın yeni sezon forması
Şarkıcı Ceylan yeni teknesinde halay çekti Video
Şarkıcı Ceylan yeni teknesinde halay çekti
Patilerini yıkamadan eve girmedi Video
Patilerini yıkamadan eve girmedi
Rusya ve Ukrayna 180 esir takası gerçekleştirdi Dünya
Rusya ve Ukrayna 180 esir takası gerçekleştirdi
Hem maçı kaybetti hem kız arkadaşını Yaşam
Hem maçı kaybetti hem kız arkadaşını
Asgari ücret zammında net rakam geldi. Ankara'dan sürprizi kulis bilgisi Ekonomi
Asgari ücret zammında net rakam geldi. Ankara'dan sürprizi kulis bilgisi