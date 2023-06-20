Süper Lig ekiplerinden Serdar Dursun'a yoğun ilgi

Editör: Fatma Demirkaya

Geldiği sezon attığı goller ve jeneriklik gol sevinciyle taraftarın sevgilisi haline gelen ancak Portekizli teknik direktör Jorge Jesus’un takımın başına geçmesiyle birlikte kadroda kendisine yer bulamayan Serdar Dursun için kulüpler sıraya girdi.

SÜPER LİG KULÜPLERİNDEN YOĞUN İLGİ

Kendisine Belçika’dan KV Mechelen, Macarsitan’dan Ferençvaros, Almanya’dan Darmstad ve Yunanistan’dan Paok’un devrede olduğu bilinen milli forvet için şimdi de Süper Lig’in devlerinin devreye girdiği aktarıldı. Sezonu 4. olarak bitiren Adana Demirspor’un yanı sıra Süper Lig’in yeni kulüpleri Rizespor ve Pendik’in de oyuncu için sıcak takipte olduğu iddia edildi.

YENİ GELECEK HOCAYI BEKLEYECEK

Sezon boyunca Jorge Jesus ile yıldızı barışmayan ve kulüpten ayrılmaya sıcak bakan Serdar Dursun ise Portekizli hocanın görevden ayrılması üzerine kulüpteki geleceğiyle ilgili kararını vermeden önce yeni gelecek teknik direktörü beklemek istiyor.

PERFORMANSINDA JESUS YÖNETİMİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

2021 yılında Almanya 1. Lig ekiplerinden Darmstadt'tan 2 milyon euro bedelle transfer edilen Serdar Dursun ilk sezonunda 37 maçta 15 gol 4 asist kaydederken sonraki sezon Jorge Jesus yönetiminde 27 maçta 4 gol ve 5 asist kaydetmişti.