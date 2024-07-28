Süper Lig paketi 3 katına çıktı. Kaçak yayına hücum ettiler

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu, 9 Ağustos Cuma günü başlayacak.

Sezon 1 Haziran'da sona erecek.

Süper Lig'in yeni sezonu öncesi taraftarları yaralayacak bir gelişme yaşandı.

PAKETLERE 3 KATI ZAM!

Ekonomist Turhan Bozkurt, Digitürk Lig paketi ücretine gelen zammı sosyal medya hesabından açıkladı.

UÇUK FİYATLAR!

Digitürk, en popüler Lig paketi tarifesini 849 TL'ye yükseltti.

Ayrıca bir yıl taahhüt yaptıran kullanıcıların aylık ücreti ise 749 TL olarak belirlendi.

Turhan Bozkurt, yaptığı paylaşımda TÜİK'e tepki göstererek, ''Aylık Digitürk paketi 300 TL idi. Sadece Lig Paketi. 849 TL’ye çıktı. Şimdi bir yıllık taahhütlü paket aylık 749 TL. TÜİK’e göre enflasyon %71. Buna kim inanır?'' ifadelerini kullandı.

Bir başka paylaşım daha yapan Bozkurt, tepkisini şu şekilde dile getirdi:

''Geçen sene Digitürk işetme paketi 67 bin TL idi. Aynı paket bu sene 575 bin TL’ye çıktı. Üstelik Euro 37,50 TL’yi geçerse kur farkı ilave edilecek.

İşletmeler kan ağlamaya başladı. İki şubesi olan bir işletme nasıl ödeyecek? Alkolsüz mekân fiyatı bu. Alkollü mekânlar için tarife 1 milyon TL’den başlıyor. Enflasyon %71, hatta düşecek!''

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Futbolseverler, alınan bu zam kararına büyük tepki gösterdi.

Taraftarların kaçak yayına hücum ettiği öğrenildi.