Süper Lig ve Avrupa'yı bekleyen büyük tehlike. Öfke ve endişe hakim

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Süper Lig ve Avrupa'yı bekleyen büyük tehlike. Öfke ve endişe hakim
13 Ocak 11 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Kupası öncesinde Avrupa Ligleri'nde yaşanan belirsizlik endişe yarattı.

Temmuz ayında Fildişi Sahilleri'nde oynanması planlanan ancak olumsuz hava şartları nedeniyle ocak ayına ertelenen dev turnuvaya Avrupa'nın önde gelen liglerinde forma giyen birçok yıldız futbolcu katılacak.

Ocak ve Şubat aylarında sadece Bundesliga'da 33 oyuncusu 13 kulübünde forma giyemeyecek.

Bu futbolcular Afrika veya Asya Kupası'nda kendi milli takımlarında oynamak zorundalar.

Bu da özellikle Avrupa'da öfke ve korkuya neden oldu. Hatta taraftarlar bu durumun şampiyonluğu bile etkileyeceği görüşünde.

Bundesliga da bundan etkilenecek liglerin başında geliyor.

Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İspanyol çalıştırıcı, "Endişeli değilim" dese de Bundesliga'nın bu yılki en etkileyici ve istikrarlı takımı olan Bayer Leverkusen'in durumdan nasıl etkileneceği merak konusu.

İspanyol teknik direktör, "Ağlamıyorum ve mağdur değilim. Bizim de çok rekabetçi bir takımımız var" diyerek taraftarlarına umut verdi.

Leverkusen önümüzdeki haftalarda üç önemli yıldızı başta olmak üzere toplamda beş oyuncudan yoksun kalacak.

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Alonso muhtemelen iki stoperi Odilon Kossounou (Fildişi Sahili) ve Edmond Tapsoba (Burkina Faso), golcüsü Victor Boniface (Nijerya) ve hücum alternatifleri Amine Adli (Fas) ve Nathan Tella'yı (Nijerya) 13 Şubat'a kullanamayacak.

SÜPER LİG DE ETKİLENECEK

Süper Lig'de de birçok oyuncu Afrika Kupası nedeniyle takımlarında forma giyemeyecek.

13 Ocak - 11 Şubat tarihleri ​​arasında Fildişi Sahili'nde düzenlenecek olan turnuvaya milli oyuncuların katılması gerekiyor.

Kulüpler, FIFA'nın dayattığı bir yükümlülüğe tabi.

Aksi takdirde ağır sözleşme cezalarıyla karşı karşıya kalacaklar.

Bu durum, aynı anda ve aynı formatta düzenlenen Katar'daki Asya Kupası için de geçerli.

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