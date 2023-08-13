Süper Lig yedincisine kupa verilsin önerisi

Editör: Fatma Demirkaya

Kayserispor, Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Galatasaray ile 0-0 berabere kalırken ev sahibi ekipten maç sonu ilginç bir istek geldi.

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, TFF'ye seslenerek sürpriz bir teklifte bulundu.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor ve Başakşehir'in ardından ligi 7. bitiren takımın Anadolu şampiyonu olduğu görüşünü savunan Çağdaş Atan, "Bence bir Kupa da onlara verilmeli" dedi.

Çağdaş Atan'ın bu sıra dışı önerisi sosyal medyada gündeme geldi.