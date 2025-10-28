Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in 10. haftasında oynanan maçların VAR kayıtlarını açıkladı.
Galatasaray-Göztepe maçında Osimhen'in 19. dakikadaki gol pozisyonu
VAR: "Oğuzhan Hocam"
Oğuzhan Çakır: "Evet"
VAR: "Sesim geliyor mu, VAR konuşuyor.
Oğuzhan Çakır: "Geliyor"
VAR: "Potansiyel gol kararı için sana sahada inceleme öneriyorum. Şeyi gösteriyorsun ilk defansın topla oynadığını gösteriyorsun"
Operatör: "Açtım hocam"
VAR: "Oğuzhan Hocam"
Oğuzhan Çakır: "Ekranın başındayım şu anda Özgür hocam."
VAR: "Tamam. Defans oyuncusundan geldiğini gösteriyorum topun sana tamam mı? Dolayısıyla ofsayttan bahsedemeyiz. Geniş açından da gör zaten tamam mı?"
Oğuzhan Çakır: "Tamam bir de geniş açıdan ver. Tamam, gol veriyorum. Teşekkür ederim"
VAR: "Anlaşıldı"
Kasımpaşa - Beşiktaş maçında Kasımpaşa lehine verilen penaltının iptali
VAR: "Deniz duyuyor musun beni? VAR konuşuyor"
Adnan Deniz Kayatepe: "Duyuyorum, duyuyorum"
VAR: "Potansiyel penaltı iptali için sana sahada inceleme öneriyorum. Şimdi sana önce oyuncunun sadece elini koyduğunu göstereceğim. Sonra da o hücum oyuncusunun kendini bıraktığı yeri göstereceğim."
Adnan Deniz Kayatepe: "Tamamdır, geldim ekrandayım."
VAR: "Verelim"
Adnan Deniz Kayatepe: "Başka açın var mı abi?"
VAR: "Bir tane daha veriyorum"
Adnan Deniz Kayatepe: "Tamam. Az öncekine birdaha bakabilir miyim?"
VAR: "Veriyoruz, biraz daha geri gel"
Adnan Deniz Kayatepe: "Bir kez daha"
VAR: "Evet"
Adnan Deniz Kayatepe: "Penaltıyı iptal ediyorum, hakem atışıyla oyuna başlıyorum."
VAR: "Oyuncu etkisi de var, aklında olsun kendini bırakıyor"
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında Myenty Abena'nın gördüğü kırmızı kart
VAR: "Atilla Hocam"
Atilla Karaoğlan: "Efendim"
VAR: "Potansiyel ciddi faullü oyun için sana sahada inceleme öneriyorum."
Atilla Karaoğlan: "Bakalım"
Operatör: "Açtım hocam"
VAR: "Bu fotoğrafla başlıyoruz. Temas notkasını gösteriyorum"
Atilla Karaoğlan: "Evet, oynat... Evet, kramponun çivileriyle temas noktası aşil tendonuna doğru... Sarı kartı iptal ediyorum, 14 numaraya ciddi faullü oyundan kırmızı kart veriyorum"