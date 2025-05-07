Süper Lig'de 10 kulüp PFDK'ya sevk edildi!

Kaynak: AA
Süper Lig'de 10 kulüp PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu, haftanın PFDK sevklerini açıkladı. Süper Lig'den tam 10 kulüp bu hafta kurula sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

4 BÜYÜKLER DE SEVK EDİLDİ

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre müşavirlik, çeşitli sebeplerle Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor'u disipline gönderdi.

n.jpg

Süper Lig kulüplerinin yanı sıra Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Pendikspor, Gençlerbirliği, Sakaryaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Boluspor da müşavirlik tarafından çeşitli nedenlerle disipline sevk edildi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, yöneticiler Rıza Erkut Yurdemi, Hasan Aki, Ali Sofularlı, Ali Fidan ve Furkan Güven ile Antalyaspor görevlileri Ömer Akbaş, Süleyman Gözaçık, Mevlüt Altınbaş, Buğra Tercan ve Seher Karakaş, Ümraniyespor futbolcusu Barış Ekincier ve Boluspor yöneticisi Mahmut Çimender de disipline gönderilen isimler oldu.

Son Haberler
Substack’tan kamerasız yayın dönemi
Substack’tan kamerasız yayın dönemi
Antalya’da patlamalı yangın: Gecekondu yerle bir oldu
Antalya’da patlamalı yangın: Gecekondu yerle bir oldu
Van’da araçların çarptığı iki tilki telef oldu
Van’da araçların çarptığı iki tilki telef oldu
Kocaeli'de yangın 3 evi sardı: 2 itfaiye eri yaralı
Kocaeli'de yangın 3 evi sardı: 2 itfaiye eri yaralı
Cleveland Cavaliers'te Donovan Mitchell'in 48 sayısı galibiyete yetmedi!
Cleveland Cavaliers'te Donovan Mitchell'in 48 sayısı galibiyete yetmedi!