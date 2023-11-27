Süper Lig'de 12. ayrılık. Resmen açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörü Kemal Özdeş ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Sezona Kemal Özdeş yönetiminde başlayan Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'de an itibariyle 18 puanla 8. sırada bulunuyor.
Kasımpaşa bu sezon ligde Kemal Özdeş yönetiminde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi almıştı.
İşte Kasımpaşa'nın açıklaması:
Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş Konyaspor maçı sonrası görevinden istifa etmiştir.
Sayın Kemal Özdeş'e kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 12 teknik direktör görevinden ayrıldı.
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