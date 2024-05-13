Süper Lig'de 36. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Düzenleme: Kaynak: Futbol Federasyonu
Süper Lig'de 36. haftanın VAR kayıtları açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 36. hafta VAR kayıtlarını YouTube hesabından yayınladı.

Trendyol Süper Lig'de 36. hafta tamamlandı.

Pazar günü oynanan karşılaşmaların ardından sahada incelenen pozisyonların VAR kayıtları kamuoyuna açıklandı.

TFF'nin YouTube hesabından yayınlanan videoyla hakem konuşmaları ortaya çıktı.

VAR KAYITLARI AÇIKLANAN MAÇLAR

adana-demir-gaziantep.webp

ADANA DEMİRSPOR-GAZİANTEP FK
VAR: Yüzüne vurduğunu görüyorum
HAKEM: Evet ben de aynısını gördüm

sivas-basaksehir.webp

SİVASSPOR-BAŞAKŞEHİR
VAR: Gol iptali için incelemeye davet ediyorum
HAKEM: Normal oynat, tamam pozisyon faul

kasimpasa-antalya.webp

KASIMPAŞA-ANTALYASPOR
VAR: Potansiyel penaltı için incelemeye davet ediyorum
HAKEM: Penaltı kırmızı kart vereceğim, kale arkasından da göster. Tamamdır.

pendik-rize.webp

PENDİKSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR
VAR: Penaltı için inceleme öneriyorum
HAKEM: Oynat gördüm kontak noktasını. Numarayı söyle kart vereceğim
VAR: 3 numara hocam

İlgili Haberler
Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi kadrosu belli oldu. Flaş Eda Erdem detayı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu resmen açıkladı
Galatasaray'dan flaş transfer. Resmen açıklandı
Galatasaray'dan flaş transfer. Resmen açıklandı
Son Haberler
Uçurtma ipine takılan motosiklet sürücüsü kaza yaptı Gündem
Uçurtma ipine takılan motosiklet sürücüsü kaza yaptı
Evde aloe vera yetiştirmenin yolu. Evde bu teknikle aloe vera yetiştirmek çok kolay Keşfet
Evde aloe vera yetiştirmenin yolu. Evde bu teknikle aloe vera yetiştirmek çok kolay
Ardahan’da kafa kafaya çarpışan iki araç hurdaya döndü Yerel Haberler
Ardahan’da kafa kafaya çarpışan iki araç hurdaya döndü
Fotoğraf çektirirken çaya düşen Pelin, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Yerel Haberler
Fotoğraf çektirirken çaya düşen Pelin, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Aziz Yıldırım bombayı patlattı. Jose Mourinho'yu açıkladı Spor
Aziz Yıldırım bombayı patlattı. Jose Mourinho'yu açıkladı
Artvin’de dereye düşen yavru karacayı kurtarma operasyonu kamerada Gündem
Artvin’de dereye düşen yavru karacayı kurtarma operasyonu kamerada
Azmi Karamahmutoğlu Özgür Özel'in AKP ile dini nikah kıydığını açıkladı Gündem
Azmi Karamahmutoğlu Özgür Özel'in AKP ile dini nikah kıydığını açıkladı