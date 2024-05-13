Süper Lig'de 36. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 36. hafta tamamlandı.

Pazar günü oynanan karşılaşmaların ardından sahada incelenen pozisyonların VAR kayıtları kamuoyuna açıklandı.

TFF'nin YouTube hesabından yayınlanan videoyla hakem konuşmaları ortaya çıktı.

VAR KAYITLARI AÇIKLANAN MAÇLAR

ADANA DEMİRSPOR-GAZİANTEP FK

VAR: Yüzüne vurduğunu görüyorum

HAKEM: Evet ben de aynısını gördüm

SİVASSPOR-BAŞAKŞEHİR

VAR: Gol iptali için incelemeye davet ediyorum

HAKEM: Normal oynat, tamam pozisyon faul

KASIMPAŞA-ANTALYASPOR

VAR: Potansiyel penaltı için incelemeye davet ediyorum

HAKEM: Penaltı kırmızı kart vereceğim, kale arkasından da göster. Tamamdır.

PENDİKSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR

VAR: Penaltı için inceleme öneriyorum

HAKEM: Oynat gördüm kontak noktasını. Numarayı söyle kart vereceğim

VAR: 3 numara hocam