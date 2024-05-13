Süper Lig'de 36. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 36. hafta tamamlandı.
Pazar günü oynanan karşılaşmaların ardından sahada incelenen pozisyonların VAR kayıtları kamuoyuna açıklandı.
TFF'nin YouTube hesabından yayınlanan videoyla hakem konuşmaları ortaya çıktı.
VAR KAYITLARI AÇIKLANAN MAÇLAR
ADANA DEMİRSPOR-GAZİANTEP FK
VAR: Yüzüne vurduğunu görüyorum
HAKEM: Evet ben de aynısını gördüm
SİVASSPOR-BAŞAKŞEHİR
VAR: Gol iptali için incelemeye davet ediyorum
HAKEM: Normal oynat, tamam pozisyon faul
KASIMPAŞA-ANTALYASPOR
VAR: Potansiyel penaltı için incelemeye davet ediyorum
HAKEM: Penaltı kırmızı kart vereceğim, kale arkasından da göster. Tamamdır.
PENDİKSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR
VAR: Penaltı için inceleme öneriyorum
HAKEM: Oynat gördüm kontak noktasını. Numarayı söyle kart vereceğim
VAR: 3 numara hocam