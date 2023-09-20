Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı

TFF Merkez Hakem Kurulu 6. haftanın hakemlerini belirledi

KAYNAK: Haber Merkezi
Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı

Editör: Ufuk Cingöz

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun dijital atamayla yaptığı hakemlerin listesi şöyle

22 EYLÜL CUMA:

20.00 Gaziantep FK-İstanbulspor: Murat Erdoğan

23 EYLÜL CUMARTESİ:

17.00 Pendikspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu

17.00 Çaykur Rizespor-EMS Yapı Sivasspor: Burak Pakkan

20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray: Kadir Sağlam

20.00 Bitexen Antalyaspor-Yılport Samsunspor: Arda Kardeşler

24 EYLÜL PAZAR:

17.00 Beşiktaş-Mondihome Kayserispor: Ali Şansalan

17.00 MKE Ankaragücü-TÜMOSAN Konyaspor: Erkan Özdamar

20.00 Kasımpaşa-Yukatel Adana Demirspor: Yasin Kol

20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

25 EYLÜL PAZARTESİ:

20.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Burak Şeker

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