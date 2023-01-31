Beşiktaş'ın Karagümrük maçı 11'i belli oldu

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.
Bu karşılaşma öncesi Beşiktaş 38 puanla 4. sırada yer alıyor.
Karagümrük ise 22 puanla 10. sırada bulunuyor.
Kara kartal, ligde 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Karagümrük son 5 maçında ise 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Maçın ilk 11'leri açıklandı.
İşte ilk 11'ler;
Vavacars Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Rayyan, Dresevic, Levent, Bertolacci, Ricci, Ozdoev, Colley, Borini, Kazım
Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Welinton, Masuaku, Gedson, Tayfur, Redmond, Dele Alli, Cenk Tosun, Aboubakar
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