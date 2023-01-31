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Beşiktaş'ın Karagümrük maçı 11'i belli oldu

Süper Lig'de Beşiktaş ile Karagümrük karşı karşıya geliyor.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 19:00
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Süper Lig'de Beşiktaş'ın Karagümrük karşısındaki 11'i belli oldu

Beşiktaş'ın Karagümrük maçı 11'i belli oldu
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Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. 

Bu karşılaşma öncesi Beşiktaş 38 puanla 4. sırada yer alıyor. 

Karagümrük ise 22 puanla 10. sırada bulunuyor.

Kara kartal, ligde 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Karagümrük son 5 maçında ise 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU
Maçın ilk 11'leri açıklandı.

İşte ilk 11'ler;

Vavacars Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Rayyan, Dresevic, Levent, Bertolacci, Ricci, Ozdoev, Colley, Borini, Kazım

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Welinton, Masuaku, Gedson, Tayfur, Redmond, Dele Alli, Cenk Tosun, Aboubakar

 

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